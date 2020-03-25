雲林縣消防局歷經去年4月7日六輕重大工安火災後，有感於無法監控現場災情狀況，即著手規劃設置現場救災即時影像傳輸系統，以科技輔助救災，進一步確保救災正確資訊及救災人員的安全。

縣長張麗善表示肯定，並允諾經費支持縣消防主力車裝設車載固定式影像傳輸系統，掌控災害現場訊息，快速有效控制火場。

當119受理到火災案件時，派遣消防車輛馳赴現場救災後，針對現場災害訊息之掌控，以往均由現場指揮官透過無線電通訊將現場災害訊息回報到指揮中心，只依靠有限的語音訊息憑空想像，近來4G行動通訊網路發達，漸漸地轉為使用智慧型行動裝置通訊軟體，由現場人員以智慧型行動裝置拍攝照片或影片上傳，方能實際瞭解現場災害狀況，而操作全得仰賴現場救災人員。

雲林縣消防局指出，該局在有限的經費限制下，運用現有科技技術，目前於八部水箱車上設置車載固定式影像傳輸系統，以4G行動網路將影像畫面即時回傳消防局指揮中心監控大銀幕，並可遠端操控視角，無需由現場救災人員操作，為全國首創。

消防局表示，在108年12月13日斗六隔熱紙工廠火災，消防局即藉由此系統全程即時監控現場火勢狀況，並結合現有配置之空拍機全方位空拍影像回傳，判斷火勢可能發展走向，下達重要的救災指令，快速有效控制火場。

另外23日發生在斗六市幼兒園旁空地之木棧板火災，消防局也啟動這套系統於第一時間監控現場火勢狀況，以無人空拍機高空監控火勢，確實掌握災情發展並即時上傳最新影像，深獲張麗善縣長的讚許與支持。

對於消防局投入規劃科技輔助救災，張縣長表示肯定，並允諾經費支持本縣消防主力車裝設車載固定式影像傳輸系統，藉以判斷並下達重要救災指令，除確保救災人員的安全外，並有效減少災害所造成的損失。