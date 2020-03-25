新冠肺炎（ COVID-19 ）疫情持續延燒，歐洲地區確診人數仍然不斷攀升，其中除了義大利增長速度極快外，西班牙同樣面對嚴峻疫情，今（ 25 ）日確診人數再新增 5552 人，死亡數增加 738 人，已經超越中國境內通報死亡數。

綜合外媒報導，西班牙新冠肺炎的死亡人數已經攀升至 3434 人，超過了中國的整體死亡人數，在過去 24 小時的紀錄當中，新增 738 人死亡，現在是世界第二多因新冠肺炎病逝的國家，僅次於義大利。

消息一出，立刻被轉往 PTT 熱議「一下子是義大利，現在又是西班牙，中國到底要裝多久？」、「中國的數據真的太扯」、「是歐洲太弱，還是中國太扯…已經搞亂了」、「一個國家一天病逝 700 多人，真的太可怕」、「對比起來，武漢的數據實在令人存疑」、「真的懷疑中國公布的數據到底是真是假，太扯」。

事實上，根據中國境內通報死亡人數為 3245 人，在日前義大利死亡數首次超越時，就有不少人討論，認為各國的數字顯示後，根本是中國的照妖鏡，如今西班牙死亡數也超越中國，讓此議題再度被討論。（編輯：張嘉哲）

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