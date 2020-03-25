新冠肺炎（ COVID-19 ）疫情持續延燒，目前只要從國外入境台灣，都要配合居家檢疫 14 天，但花蓮有 2 名公費留學美國的學生， 25 日返國後，家長特別開車北上接回花蓮，但返家途中 2 人還下車去買午餐，卻被朋友質疑「你不用居家檢疫嗎？」結果竟被截圖公審，最後被開罰 2 張各 10 萬的罰單。

據了解，這兩名從美國返台的留學生，抵達桃園機場後，家長特地送回花蓮，但返家途中下車去拿事先訂好的午餐飲料，還高調在 IG 發文秀出自拍，讓友人不禁質疑「你不用居家檢疫嗎？」沒想到他們截圖反嗆「買個午餐是在哭？」

對此，花蓮縣教育處長李裕仁證實，這 2 人確實是花蓮縣府公費留美的學生，由同一家留學代辦公司辦理，由於美國疫情嚴峻，選擇返台，其中一人的家長來桃園機場接回，在回家途中恰好在中午時段，便下車買餐食，按照現在國外入境的規定，確實已違反居家檢疫規定，已經轉衛生局裁處。

花蓮縣衛生局副局長鍾美珠則回應，檢舉人有給予相關照片、影片，經過教育處調查屬實，衛生局將會依法處 10 萬元罰鍰，雖然目前花蓮縣還沒有確診個案，仍呼籲須居家檢疫、自主健康管理的民眾，不要以身試法。（編輯：張嘉哲）

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