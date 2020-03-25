新冠肺炎（ COVID-19 ）疫情在全球各地掀起波瀾，其中歐洲的義大利、西班牙更淪為重災區，死亡人數都已超越中國大陸。西班牙總理也在日前宣布國家進入緊急狀態，民眾非必要不能出門，但可以遛狗，卻因此有男子突發奇想用怪招出門，試圖規避檢疫罰款，引發眾多網友議論。

一位網友在推特上發出一張圖片，並附上註解「在托利多附近，有一隻奇怪的狗行走」，還把圖中怪異點圈起，要仔細一看才能發現原來這隻狗是「身穿白色連身衣、毛絨頭套的人」，正在趴地行走，認真的「遛狗」，這讓人好氣又好笑的畫面也被西班牙媒體《El Diario de Yucatán》報導，並指稱該男子試圖規避檢疫罰款，因為西班牙當局目前會對非緊急事態外出的人罰錢，金額為 600 歐元至 30000 歐元不等（約新台幣 2 萬到 100 萬）。

不少網友也紛紛留言回應，「我相信這是一種新物種」、「這隻混蛋狗，給我兩根警棍讓我處理他」、「就這麼想出門」、「真是個傻子」、「就不能好好待在家嗎？」。

事實上西班牙目前新冠肺炎疫情十分嚴峻，今（ 25 ）日確診人數再新增 5552 人，死亡數增加 738 人，現在是世界第二多因新冠肺炎病逝的國家，人數僅次於義大利。（編輯：潘毅）