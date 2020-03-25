新冠肺炎（ COVID-19 ）疫情持續延燒，各國政府紛紛端出不同面向的政策來應對，如南韓的大量檢驗、中國封城、歐洲地區鎖國等等，而台灣超前部署的防疫政策更是被外媒評出高分。對此，就有網友討論「說南韓的防疫贏過台灣在想什麼？」貼文引發熱議。

原 PO 在 PTT 發起討論指出「很多人說南韓防疫很強，全世界的爆發國家都需要向南韓學習，竟然有人還說台灣防疫輸給南韓，南韓這次能成功化解危機，在於他們有一個明顯的目標，就是新天地教會，找到最大感染源來做檢驗，感染者幾乎就被抓出來了，但其他的狀況根本不同，不要拿快上萬例的國家跟台灣比」。

貼文一出，網友紛紛回應「快篩的方法確實不錯啊，這也是不能否認的」、「不得不承認他們在疫情爆發後做的也不錯」、「韓國在大爆發後很積極做的不錯，現在疫情趨緩也算好事」、「主要能成功也在於有找到感染源，就像台灣每天積極追查一樣」。

另外，也有不少人認為「台灣是提前防疫，強在有防疫意識；韓國是大爆發後的補救措施，這塊歐美可以參考」、「台韓都很強，是國際應對 2 種不同疫情狀況的典範」、「台韓的狀況不同，分別是疫情爆發前後的危機處理模式，都值得被國際學習，根本不用比」。（編輯：張嘉哲）

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