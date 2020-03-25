2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情在全球持續延燒，使得近期醫療口罩在各國都出現「一罩難求」的窘境。日前就有網友在 PTT 八卦版疑惑表示，為何當初 SARS 時期，台灣醫療口罩比現在還要容易購得？貼文立刻引發網友熱議，許多人立刻點出「背後關鍵」。

原 PO 表示，當初 SARS 時期，台灣的醫療口罩似乎比現在容易買到，看見有民眾討論，在 SARS 時代，台灣民眾是搶購 N95 口罩，一般的醫療口罩沒有像現在那麼難買到，不禁疑惑消息是否為真，直問「 SARS 不是也是從中國大陸傳染嗎？當時台灣本土口罩工廠比現在多好幾倍嗎？是什麼原因造成當時台灣民眾不瘋搶一般醫療口罩的？」

貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛指出關鍵「因為傳出只有 N95 有效啊」、「那時候新聞報說 N95 才擋得住啊」、「因為當時流傳著只有 N95 能防治 SARS 病毒」、「當時很好買一般， N95 買不到」、「那時候都買 N95 吧」、「當時當兵也戴 N95 ，快要人命」、「那時候很多人以為一般醫用無用，難怪只搶 N95 」。

不過，也有網友表示「一般醫用記得一兩周後就有貨，一開始也是搶完」、「只有發燒才會傳染，所有地方、娛樂場所都要量體溫才能進去，沒戴口罩也沒差」、「那時候沒啥人戴吧」、「 SARS 死亡率高，但是發病才會傳染，容易檢疫」。（編輯：賴詠璿）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。