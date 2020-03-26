2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情在全球持續延燒，尤其是歐美各國大規模淪陷。對此，今（ 26 ）日一早有網友在 PTT 八卦版提到，歐洲單日確診數又再創新高，各國和各個屬地確診總數來到 25 萬 1914 例，單日就新增 31115 例，並貼出確診數和死亡人數的曲線圖，貼文立刻引發全場熱議。

原 PO 在文中分享歐洲的最新疫情狀況，指出歐洲單日再新增 3 萬 1115 例確診、 2111 例死亡，雙雙衝破新高；歐洲總確診數已經來到 25 萬 1914 例，占全球總確診數的 53.97％ ，死亡總數則為 1 萬 4240 例，占全球總死亡數的 67.33％ ，兩者占比又比日前更高一些。

原 PO 也在文中貼出歐洲新冠肺炎確診人數和死亡人數，每日新增案例的曲線圖，自從疫情爆發之後，曲線直線上漲，仍未緩和，有網友看完不禁直呼「而且還沒有趨緩的現象，繼續往上飆！台灣撐住就贏了」。

貼文一出，隨即引發熱烈討論，網友紛紛回應「一堆英國回來的都中了」、「曲線還在飆」、「真衰，這波經濟應該噴不少」、「每天看這些數字，心裡好沈重，這一個多月日子過好慢」、「真的炸裂了」。（編輯：賴詠璿）

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