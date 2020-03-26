新型冠狀病毒疫情頻傳，彰化縣水五金業者研發全台首創第一隻雙用功能，防疫型水皂合一感應水龍頭，能避免觸摸給皂器出液口，防止細菌孳，特別捐贈防疫感應水龍頭等給彰化縣國中小，縣長王惠美代表受贈。

彰化縣是水龍頭故鄉，在這波疫情嚴峻當頭，水五金產業研發全台首創第一隻雙用功能，防疫型水皂合一感應水龍頭，回饋家鄉，水五金產業發起捐贈水五金防疫產品給縣內國中、小學共516組新型抗疫水龍頭。

彰一興實業有限公司總經理王翔鴻表示，自動感應給水、給皂，兩合一設計，歷程超過4年，經消費者使用實驗，反覆修正，產品出爐，就剛好碰上新冠肺炎，全球訂單暴增，但身為彰化子弟，想回饋彰化家鄉。這項產品符合CSA國際認證，避免觸摸到給皂器的出液口，防止造成細菌孳生，達到洗手消毒的目的。

達利五金衛浴公司總經理陳佳裕表示，以往洗手步驟「濕、搓、沖、捧、擦」有一次，看到因為小朋友的手太小，捧水的量不多，並不能真正清潔，所以研發此款水把手水龍頭，並在2018年獲高雄國際發明獎金牌，當開啟水龍頭，水即從把手處出水，讓小朋友在洗手時不會受到病菌交叉感染。

王惠美說，彰化水五金年產值達五、六百億元，此次彰一興公司捐贈市值316萬元的專利產品防疫型水皂合一感應水龍頭200組，達利五金公司也捐助價值11萬元的水把手水龍頭200組，彰化縣水五金產業發展協會與財團法人金屬工業研究發展中心也集資86萬多元，捐出衛生水栓1600組。

財團法人金屬工業研究發展中心處長武威宏指出，過去一、二十年在金屬中心的協助下，已經有了防疫科技，透過這些防疫科技回饋給在地的中小學，甚至比較高端的醫院，讓防疫科技更加落實。



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