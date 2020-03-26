2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）在美國確診人數持續遽增，台灣時間今（ 27 ）日凌晨，全美已有至少 82404 人感染、 1178 人死亡，擠下中國大陸，淪為全世界疫情最為慘重的國家；其中疫情最嚴重的紐約州，確診人數就占了近乎全國的一半，至少已有 37258 起病例。對此，有在地台灣人分享當地真實情況，貼文隨即引發熱議。

根據美國約翰霍普金斯大數據統計，截至台灣時間 27 日上午，美國已有 82404 人確診新冠肺炎，暫時超越中國大陸的 81782 例，和義大利的 80589 例。有網友立刻在 PTT 八卦版分享，有關美國最新疫情消息，人在美國的網友回應貼文指出，事實上因為美國真的太大，目前四個州的情況只能說還算正常，這病毒防範的難度跟台灣很難相比，以目前留學生回台灣的情況設想，移民背景底下的美國和多民族無邊境的歐洲，當有一個突破點發生的時候，本來就很容易造成目前的結果，直言「相比之下，台灣的防守真的容易許多，台灣本身的公衛意識又大大的加分」。

該網友接著提到，不確定紐約州目前一般民眾有多緊張，目前人在伊州，這禮拜開始感覺大家漸漸習慣，基本上盡量少外出，能在家工作就在家工作，目前整個氛圍，感覺大家也很擔心經濟崩潰，以自己的公司為例，「現在要換個工作用蘋果都沒貨了，感覺整個供應鏈大概都出了問題」。但他認為，現在感覺應該是歐洲可能會是最慘的，原本在歐盟體制下沒有邊境，現在病毒在各國遍地開花，並稱「美國跟中國大陸在嚴重的時候，還是可以劃分出後方去支援，歐洲現在看來感覺很難」。

貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「其實我是對美國有信心的﹐但有點意外」、「覺得美國不會像歐洲那麼慘，歐洲一團亂」、「我現在都不敢多問親人現在的狀況﹐怕引起他們的負擔」、「紐約很嚴重，其他地方日子可以照過，只是要乖乖待在家」、「紐約目前很緊張」。（編輯：賴詠璿）

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