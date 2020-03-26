2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）在美國確診人數持續遽增，台灣時間今（ 27 ）日凌晨，全美已有至少 82404 人感染、 1178 人死亡，擠下中國大陸，淪為全世界疫情最為慘重的國家；其中疫情最嚴重的紐約州，確診人數就占了近乎全國的一半，至少已有 37258 起病例。對此，有網友在 PTT 分享美國疫情，並貼出各國「死亡曲線圖」對比，直言美國恐怕會步上義大利後塵，貼文立刻引發全場熱議。

根據美國約翰霍普金斯大數據統計，截至台灣時間 27 日上午 6 點 10 分，美國已有 82404 人確診新冠肺炎，暫時超越中國的 81782 例，和義大利的 80589 例。有網友立刻在 PTT 八卦版表示「歷史性的一刻，美國以前所未有的速度，超過中國大陸總確診數！」同時分享有關美國最新疫情消息，並貼出確診數累積曲線，以及各國死亡曲線對比圖。

從美國確診數累積曲線可以看出，美國疫情確診數增加的速度非常快；各國死亡曲線對比圖更發現，美國目前的曲線走勢，和義大利的曲線類似，原 PO 直言「美國現在死亡數也急遽上升，曲線看起來很有可能步上義大利的後塵」，更認為紐約可能成為下一個武漢或倫巴底。

貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「應該是說早就進來了，到今天才面對」、「看看旅遊團跟留學生確診率，歐美黑數才可怕」、「說真的，歐美要先撐過這波」、「台灣防疫真的相對強很多」、「天佑美國」。（編輯：賴詠璿）

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