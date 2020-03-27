2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情全球延燒，儘管台灣近日出現許多境外移入個案，相比歐美確診數持續攀升，疫情還算相對趨緩，先前更獲得許多外媒讚賞防疫做得迅速又全面。對此，有網友在 PTT 八卦版提到，台灣的疫情世界排名，約在 68 名左右徘徊，不禁疑惑台灣是否真的很厲害？貼文立刻引發全場熱議。

原 PO 在文中提到，「台灣真的太厲害了，已經被紐西蘭超車」，目前全世界疫情排名當中，台灣約在第 68 名左右徘徊。原 PO 表示，「看了一下比台灣排名少的，除了澳門、越南跟柬埔寨之外，幾乎都是一些小國」，澳門可能是因為人口本來就少，其餘撇開蓋牌的國家不談，不禁好奇詢問廣大鄉民「台灣是不是難波萬（ No.1 ）啊？」

貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「這波還要撐到四月中欸」、「越南也管制得很嚴啦」、「四月過後再來說」、「希望各國都可以穩定疫情」、「台灣沒什麼本土案例算好了，零星而已」、「還早，低調，醫護人員辛苦了」、「我們很好，也不要說別人好就是蓋牌」、「以台灣為榮沒事，但別太自大」。

不過，也有網友點出關鍵，認為外國若控制不了，台灣也會有危險，「外國爆了，台灣也會跟著遭殃」、「全世界火燒厝，台灣也不可能沒事」、「台灣加油」。（編輯：賴詠璿）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。