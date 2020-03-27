2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情全球延燒，日本東京竟連續兩天，創下單日確診人數最高紀錄，一名日本留學生在臉書社團《爆怨公社》直言，東京疫情連日創下紀錄，是因為奧運延期，日本「已經不需要再壓新聞了」，同時分享自己目前在日本的狀況，以及無法回台灣的原因。

原 PO 表示，目前人在日本留學，一個月前曾發文請大家不要出國，提到「上次發文，我住的東北首度淪陷，不到一個月時間，我住的岩手周圍，宮城、秋田、青森皆出現疫情」。並稱現在的岩手完全被包圍住，哪裡都不能去，特別是奧運宣布延期後，東京每天疫情都創紀錄，直言「畢竟已經不需要再壓新聞了」。

原 PO 無奈指出，疫情爆發後，很多朋友希望他能回台灣避難，收到許多關心的訊息，很感謝大家，卻說「但很抱歉，那時不是我不想回來，而是我不能回來」，因為博班沒假期，學校要大家暫時別返國；再者，自己身上可能有病毒，就算回台自主管理，回家還是難以避免接觸到家人，由於家中是做安親班及補習班小朋友的便當，「我回來沒事不代表我身上沒有病毒，哪怕是只有一點點機率，我都不會讓他發生在小朋友身上」。

原 PO 強調，台灣感染者幾乎是境外帶回來的，目前只能祈禱自己能夠等疫情結束，平安返回台灣，難過表示「今年的清明節，我想跟天上的爺爺說聲抱歉。爺爺，對不起！為了保護大家，我第一次缺席不能回來看祢，我真的好想家，也好想祢」。

貼文一出，隨即引發萬人回響，紛紛回應「很難想像這麼乾淨的日本會變成這樣，多保重」、「謝謝你守護台灣，希望你在日本平安健康」、「一定要在日本好好保護自己，讓家人放心」、「看完你的文真的很難過，我姪子也在日本，也擔心他的身體」、「謝謝你的體貼，相信爺爺會以你為榮的」。（編輯：賴詠璿）

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