一對原本要前往澳洲的英國情侶取消行程留在台灣，依照防疫規定需要居家隔離14天，但是這對情侶卻抱怨台灣的檢疫所像監獄一樣。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，「公道自在人心」。

中央流行疫情指揮中心今(27)日公布國內新增15例COVID-19(新冠肺炎)病例，均為境外移入，分別為6女9男。

媒體問答時間，陳時中被問到英國情侶嫌棄台灣的檢疫所「像監獄」，甚至還被英國廣播公司（BBC）報導，嚴重影響台灣國際形象，是否支持不能讓這對英國情侶領取14000元檢疫補助金？

陳時中回應表示，這對情侶今天上午已出面道歉，英國媒體也把新聞撤掉，「公道自在人心！」不過，對於是否要讓這對情侶領取捕助金，陳時中則是不願正面回應。

國民黨立委洪孟楷今日受訪表示，這個英國女誣賴台灣，尤其傳出28日隔離期滿後，還能領取14,000元的補助，真的是非常荒謬！洪孟楷表示，今天會與相關部會討論，這樣的個案是否可以拒發補助？

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。