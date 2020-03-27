2019新冠肺炎(COVID-19)大敵當前，在警方宣導與道德勸說下，台中市繼日前有夜店等15家業者表示願停業配合防疫後，後續再有金錢豹台灣大道總店、金錢豹文南店、海派七店、八店、紫爵酒店、金鑽麗都等6家響應，自明(28)日起暫時停業14天。

臺中市政府為免民眾流連大型娛樂場所，引發群聚感染，形成防疫破口，結合衛生局、民政局、經發局及警察局針對民眾容易聚集娛樂之場所持續聯合稽查，除了查察有無居家隔離(檢疫)民眾到處趴趴走外，也了解店家防疫措施，加強道德勸說及宣導本市防疫政策，期盼業者兼顧企業形象與消費者安全，共同為防疫工作盡一份心力。

經各相關單位積極勸導及協調，業者陸續表達願意全力配合巿政府的防疫作為，其中臺中巿海派集團的海七、海八店及金錢豹集團臺灣大道總店、文心南路店(天上人間)、金鑽麗都KTV及另一大型酒店紫爵酒店等6家表示願配合政府防疫政策，自明(28)日起暫時停業14天。

臺中巿政府表示，截至目前為止配合防疫主動停業7天以上業者計有38家，雖各家業者停業天數不一，惟均積極配合防疫政策，也同時呼籲其他業者配合暫時停業，以善盡社會責任。

市政府再次呼籲，目前正在居家隔離(檢疫)民眾，應確實遵守政府檢疫規定，不要心存僥倖，到處趴趴走，以免遭到重罰，同時提醒市民避免出入密閉空間之娛樂場所，以降低感染風險。

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