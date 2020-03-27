（中央社約翰尼斯堡27日綜合外電報導）2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）在非洲大陸蔓延，迄今確診病例已破3000，遍及逾45個非洲國家，尤以南非和埃及等國疫情最為嚴重。

●南非通報首2起死亡病例

南非衛生部長姆希齊（Zweli Mkhize）今天宣布，西開普敦省（Western Cape）出現國內首2起死亡病例，1例發生在私人醫院，1例在公家醫院。

姆希齊也宣布，境內確診人數增至逾1000例。南非全國從昨夜起開始實施為期21天的封城令，以試圖減緩疫情散播。

●埃及新增39例確診3死

埃及衛生部昨天發表聲明，通報新增39起確診及3起死亡病例，使得境內武漢肺炎感染總數來到495例，包括24死。

所有新增病例都是曾與其他病患接觸過的埃及人士，但有1名利比亞男子除外。新增的3名死者都是住在開羅的埃及人民。

●民主剛果首都金夏沙封城

剛果民主共和國（DR Congo）當局宣布，首都金夏沙（Kinshasa）將從明天起封城，以阻止疫情蔓延。

金夏沙首長恩戈比拉（Gentiny Ngobila）表示，所有居民明天起必須待在家裡4天，醫護人員等必要工作者除外。

●奈及利亞挹注千萬美元抗疫

奈及利亞總統布哈里（Muhammadu Buhari）宣布採取抗疫新措施，包括給予拉哥斯州（Lagos）的2600萬美元補助金，以及撥給奈國疾病管制中心（NCDC）的1300萬美元補助金。

奈及利亞的武漢肺炎確診人數持續上升，目前共計有65起感染病例。（譯者：陳正健/核稿：楊昭彥）1090327