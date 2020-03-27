「 2019 新型冠狀病毒 COVID-19 」（簡稱新冠肺炎）疫情重創歐美，其中義大利週五（ 27 日）又新增了 5959 起新冠肺炎的確診個案，並再有 969 人因此死亡， 1 天就新增將近千起病亡，也再刷新義大利的單日紀錄。

綜合外媒報導，義大利民防局 27 日公布數據顯示，該國在過去 24 小時內，又再新增 5959 例感染個案、 969 人死亡，使得義大利的累計確診人數來到 86498 人、死亡病例累積達 9134 人；其中 27 日新增的 969 例病亡，又再度創下義大利和全球任一國家的單日最高紀錄，同時也成為繼美國之後，第 2 個累積確診數超越中國的國家。

《 CNN 》引述義大利醫生協會的聲明，自新冠肺炎危機在義大利爆發以來，已有 51 位醫生受到感染而死亡，而在這些死去的醫生中，有 32 名是在倫巴底（ Lombardy ）工作，倫巴底是本次義大利受新冠肺炎打擊最嚴重的地區。

報導並引述義大利國立衛生研究院的數據，顯示截至當地時間 26 日為止，義大利已有至少 6414 名從事公衛照護工作者受到感染。

義大利總統塞爾吉奧·馬達雷拉（ Sergio Mattarella ）表示，義大利正經歷著「我們歷史上的悲慘一頁」，老一輩的人在新冠肺炎大流行期間付出了巨大的生命代價；馬達雷拉並向成千上萬名在義大利北部重災區工作的醫護致意，同時鼓勵義國人民繼續遵守居家指令，遏止病毒繼續擴散。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。