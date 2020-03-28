2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情全球延燒，截至台灣時間 28 日清晨 7 點 30 分，全美總計 10 萬 1657 人確診、 1581 人死亡，為目前全球病例數最多的國家。對此，有網友在 PTT 「 nCoV2019 」看板分享美國的最新疫情資訊，並列出每日的檢驗量數據，貼文立刻引發全場熱議。

原 PO 表示，透過 Covid Tracking 網站彙整美國全國及各州檢驗數及確診數，可以看到美國的檢驗數從 3 月初的單日約一千人，到 3 月 26 日已達單日 12 萬人以上。截至 3 月 26 日為止，美國共完成檢驗 54 萬零 252 人，其中檢驗最多的是紐約州，累計檢測 12 萬 2104 人，其中 3 萬 7258 人確診。

原 PO 也在文中貼出美國 3 月 4 日開始，至 3 月 26 日的每日檢驗量數據，從單日檢驗 86 人，不斷遞增至單日檢驗 12 萬 2104 人，檢驗數字相當驚人。

貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「這檢測量真的很狂」、「美帝實力真是強大」、「美國卯起來做真的很恐怖」、「大量檢疫大量處理，只要醫療系統不垮，的確是個方式」、「美國認真時是真的猛」；不過，也有網友表示「陽性率約 30％ ，檢測量驚人，陽性率更驚人」、「陽性率太高，可能還是驗得不夠」、「這陽性率不大量驗會更慘」。（編輯：賴詠璿）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。