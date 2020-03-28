「口罩實名制 2.0 」上路，除了現有健保特約藥局及衛生所等實體通路外，民眾還可透過健保卡、自然人憑證登入平台，或藉由「健保快易通」 App 進行網路預購，再透過 ATM 轉帳付款，最後至超商完成取貨。對此，就有網友在 PTT 八卦版表示，發現 App 在第二階段預購，竟多了新的付款方式，貼文曝光立刻引發熱議。

原 PO 驚呼「口罩 App 可以用信用卡付數人的費用」，提到今（ 28 ）日使用「健保快易通」 App 付第二波口罩費用，發現居然可以用信用卡支付，而且可以增加其他人身分證字號一起付費，便一次將母親及弟弟的身分證字號輸入進去，順利繳款完成。

原 PO 指出，先前只有透過網路購買才能使用信用卡結帳，若用手機 App 就不行啊，這次使用手機 App 購買，首先進入 App ，點選「口罩預購」，接著「繳費查詢」，就可以用信用卡繳費，「且付費後馬上去查是否繳費，也顯示已繳費，果然是一次比一次好啊！」

貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「優化超快的，讚」、「下次改成預購馬上可以付款的話，就真的 100 分了」、「進步中，方便多了」、「可以直接幫忙繳費很讚」、「剛剛試了真的可以用信用卡幫家人繳，很方便，不過早上已經轉帳好了，下次來刷卡」。（編輯：賴詠璿）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。