新冠肺炎疫情在全球爆發，台灣截至今（ 28 ）日累計 283 例確診。過去曾多次對台灣防疫提出看法的名嘴黃智賢也再度開炮，大罵「陳時中的顢頇，造成台灣確診病例增加，這個責任，已是事實」。

黃智賢質疑台灣現在約有5萬人居家檢疫，但官方卻沒有能力確保「該隔離的人不會腳癢到處趴趴走」，且當台大向疾管署索取中研院確診病例，以做未來的校園防疫規畫時，衛福部又選擇不公布，並抨擊一切都是「陳時中的大賭局」。

黃智賢痛批，「陳時中的顢頇，造成台灣確診病例增加，這個責任，已是事實」，並認為美國早前不願檢測，沒有試劑盒，輕忽，隱瞞，已是常識。但陳時中遲到3/18才把美國列為三級旅遊警告。3/19才禁止外國人來台，台灣人從美國回台才開始要居家檢疫 14 天。

黃智賢又說，除印尼逃工外，陳時中堅持不願公布確診者的旅遊足跡，是因為絕大多數確診病例都在陳的黑箱裡；台大跟中研院往來密切，卻沒辦法得知確診者的足跡，「到底是不是真的有 700 多人，也要因此居家檢疫」。

黃智賢又痛罵，陳時中除武漢台人以外，堅持不集中檢疫、不公布確診者足跡、不告知利害相關者（比如大樓管委會）資訊，及不用更嚴厲的居家檢疫手段；她大嗆「你到底是要怎樣？賭一把大的？」（編輯：潘毅）