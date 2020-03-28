新生代演員邱偲琹即使宅在家抗疫，也要讓生活過得充實，除了每天變身大廚之外，也不斷地閱讀書籍，希望可以套用在更多角色上，由於現在疫情正值敏感時期，她也把平常的防疫招式分享給大家。

她說：「我每天回家或是吃東西前，都會洗手30秒，當然身上還是會帶酒精消毒備用，但我覺得洗手是最重要遠離病毒的方式！也希望大家平安，疫情趕快緩解結束。」

平常就有下廚習慣的邱偲琹，最近待在家的時間更是廚藝大精進，除了研究哪一種菜可以保存比較久，或是利用保鮮膜把蔬果包起來，再套一層塑膠袋後放至冰箱，可以讓蔬果保持新鮮且不易腐壞。

另一個新技能就是利用同一種食材研發不同菜色，「例如我就比較常買耐放的高麗菜，切下這餐要使用的用量後，其餘用保鮮膜包起來在放冰箱，以往都用清炒，偶爾拿來煮湯，最近新研發的就是焗烤千層高麗菜。」讓自己除了滿足五臟六腑之外，也可以餐餐都有不同的視覺饗宴，充滿新鮮感。

此外，邱偲琹與鄭人碩主演的電影《親愛的殺手》，預計今年下半年上映，她在片中飾演壓抑又無助的女學生，與以往甜美可愛形象的她有非常大的差異，希望能讓觀眾看到她全新的樣貌。

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