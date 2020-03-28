新冠肺炎疫情延燒到全世界，這也讓世界衛生組織（WHO）的一舉一動成為最受關注的焦點。不過在今（ 28 ）日有香港媒體採訪 WHO 高級顧問艾爾沃德 (Bruce Aylward )時，女記者在提問時說出了1個關鍵字，瞬間讓出現了一個極度尷尬的場面。

世界衛生組織（WHO）高級顧問艾爾沃德接受香港電台記者唐若韞視訊訪問，被問及「世衛是否重新考慮接納台灣時」，他第一次先是表示自己沒聽清楚，隨後記者再度重述原問題，但艾爾沃德馬上搶話「問別的問題吧！」而唐若韞還是不放棄追問：「我其實想問跟台灣有關的議題」。

隨後艾爾沃德也立刻切斷視訊畫面，場面瞬間尷尬。不過再度接通後，唐若韞也不死心地再度發問「我想請你談談台灣到目前在防治疫情方面的表現」。

不過艾爾沃德仍答不對題的回應，「我們已經談過中國了。如果你看中國各個地區，他們其實都做得很好。講到這裡，謝謝你邀我們做這次訪談，祝你們在香港對抗疫情的工作順利」。（編輯：潘毅）