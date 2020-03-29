2019新型冠狀病毒（COVID-19）在全球蔓延之際，台灣固然是世界上努力抗疫的模範國，離中國如此之近卻僅有200多例，且大多數病患為境外感染。但東南亞有一個國家位居疫情控制有成的第一名，那就是截至25日僅有141例的越南。
粉絲專頁看見世界天氣晴，提及經濟不發達、2019年國際觀光客高達1800萬人和北方與中國接壤的越南，怎麼會維持這麼低的確診數呢？原來越南在疫情爆發之初即禁止中國人入境、旋即鎖國。
甚至只要有1個人確診，該居民居住的整條街居民都要在家檢疫14天，由政府統一發放食物給被隔離的居民，且整條街都會進行消毒，政府強制而必須的手段意外地抑止疫情的發展。
越南首都河內在25日，由政府下達勒令關閉所有非必要的服務，並且要求宗教場所暫停大型活動和限制民眾活動。
由於越南政府清楚醫療一旦確診數激增，醫療會隨之崩潰，沒有足夠的醫療體系支撐，就從防疫做到底開始。
越南是東南亞裡面疫情控制最好的國家，但是經濟不發達的越南到底是憑什麼？武漢肺炎在東南亞持續擴大，馬來西亞1796例、泰國934例、印尼790、菲律賓636、新加坡558、越南卻只有134例。越南是東南亞興起的觀光大國，2019年到越…
Posted by 看見世界天氣晴 on Wednesday, March 25, 2020
目前東協地區已開始爆發疫情，截至26日下午，馬來西亞確診高達1796例、泰國確診數則來到1045例、印尼790例、菲律賓636例和新加坡631例，僅有越南目前穩住在141例，足見防疫政策有效。
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