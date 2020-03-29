中國大陸一對老夫妻先後在去年住進同一家醫院，不過最近由於 2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）的緣故，為減少病毒傳播的可能性，各醫院紛紛限制探病。奶奶無法跟老伴見面，她便一連寫了 45 封「情書」，為對方加油打氣。

綜合陸媒報導，中國大陸浙江省杭州市一名 84 歲奶奶黃國琦先前跟 90 歲的老伴在同一家醫院住院，奶奶在化療，而爺爺因呼吸衰竭住加護病房，因此奶奶每天都會在規定的時段過去探視，餵他吃水果、聊聊天。

不過最近因為避免疫情傳播，醫院取消探視。然而奶奶仍然準時報到，帶著一封信和爺爺愛吃的奇異果，請護理師轉交。這封信是家書也是情書，上頭寫滿了兒女的近況，還有奶奶掛念爺爺的心情，「我在 13 樓等你」「你要聽護理師的話配合治療，早日病除，闔家團聚」，總共寫了 45 封信。

奶奶表示，過去老伴在當兵，兩人談戀愛就是用書信往來，這樣的方式持續了 5 年多。幸好現在醫院已經恢復探視，奶奶能到爺爺身邊陪伴，即便每天只有 1 小時，仍然是兩人最珍惜的時光。（編輯：林奐妤）

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