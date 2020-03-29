台中好湯優惠　享受溫泉養生之旅

台中谷關、大坑、烏日及東勢以溫泉聞名，周邊自然美景更是驚艷，是最佳踏青勝地，市府觀光旅遊局推薦民眾可於清明假期來台中感受溫泉文化、在地特色，在大自然的包圍下放鬆享受。

觀旅局長林筱淇表示，台中有谷關、大坑、烏日、東勢溫泉四大名湯，各具獨特美景與在地特色，來台中泡湯，能養生美顏，讓身體達到新陳代謝的效果，放鬆身心提升免疫力，還能享受大自然的美景，清明連假期間如想外出透透氣，來台中旅遊。

觀旅局說，谷關溫泉於日本明治時代發現，又稱「明治溫泉」，屬弱鹼性碳酸泉，水質清澈透明，浴後皮膚柔細。來谷關不僅能泡湯，還可挑戰谷關七雄登山、賞遊千年五葉松、品嚐鱘龍魚及體驗泰雅原住民文化，目前搭配「雙十公車」優惠政策，從市區搭乘153路或850路公車到谷關只要10元，此外，還有神木谷假期大飯店、統一谷關渡假村、龍谷大飯店、谷關溫泉飯店、虹夕諾雅谷關溫泉渡假村等旅館，是度假優質選擇。

有「台中後花園」之稱的大坑，為在地人假日休閒的熱門勝地，12條親山步道各有特色，可分親子、休閒及健腳等級別，景區裡有麒麟峰溫泉旅館、台中日光溫泉會館等提供優質溫泉，還有各具風情的景觀咖啡店，及鄰近的明月居茶花山莊、心之芳庭、粉紅情人橋、新都生態公園、廍子公園等景點，還可順道至新社探訪台灣最大的香菇產地，體驗職人養菇、品嘗菇類美食、欣賞綻放的紫藤花。

烏日的清新溫泉度假飯店也提供碳酸氫鈉泉，亦稱「美姬湯」，水質為弱鹼性，含輕微鐵質，可軟化角質層，因位處大肚山上，景觀遼闊，晚上可俯瞰中部地區燦爛夜景，附近還有芬園花卉生產休憩園區、望高寮、知高圳步道、筏子溪河濱公園步道、禾豐橋等特色景點。

觀旅局表示，台中溫泉業者推出多種好康，包括泡湯99元起、購買禮券滿額送好禮及各種住宿優惠、抽獎活動，另也因應新冠肺炎加強防疫措施，遊客可安心入住，享受溫泉養生之旅。此外，為了讓遊客更認識台中溫泉，到台中合法溫泉業消費就可獲得知名漫畫家謝東霖及「漫畫王國鳥取國際漫畫比賽in台中」得獎者度緯、籠包、Ms.David等人為台中溫泉量身打造的限量漫畫手冊。