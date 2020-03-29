在中國爆發的「 2019 新型冠狀病毒 COVID-19 」（簡稱新冠肺炎）肆虐全球，尚無緩解跡象，每天新增病例數以萬計，截至台灣時間 30 日上午 6 點，全球已有 716101 人感染、 33854 人因此死亡。而目前疫情最嚴重的美國，則已有 137294 人確診、 2414 人病亡，幾乎佔了全球近 2 成。

綜合外媒報導，紐約州仍是全美疫情最嚴重的地區，全州已有近 6 萬人感染新冠肺炎，佔全美通報病例逾 4 成，醫療資源幾乎就要用完，醫療體系面臨崩潰。紐約市長白思豪（ Bill de Blasio ）表示，該州重要的醫療用品將在 1 週內全數消耗殆盡，並形容現在的紐約彷彿在戰時狀態。

美國國家過敏與傳染病研究中心主任佛奇（ Dr. Anthony Fauci ）警告，新冠肺炎恐導致全美超過 10 萬- 20 萬人死亡、數百萬人染疫；但由於現在尚沒有可靠的準確模型存在，因此也只是初步預測。

根據美國約翰霍普金斯大學的數據統計，截至發稿時間為止，全球前 10 名疫情嚴重國家，依確診人數排列如下：

美國 137294 例，其中 2414 人死亡

義大利 97689 例 ，其中 10779 人死亡

中國 82122 例，其中 3304 人死亡

西班牙 80031 例，其中 6802 人死亡

德國 62095 例，其中 525 人死亡

法國 40704 例， 其中 2604 人死亡

伊朗 38309 例，其中 2640 人死亡

英國 19772 例，其中 1231 人死亡

瑞士 14829 例，其中 300 人死亡

荷蘭 10930 例，其中 772 人死亡

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。