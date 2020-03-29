在中國爆發的「 2019 新型冠狀病毒 COVID-19 」（簡稱新冠肺炎）重創歐美，全球確診人數標破 70 萬大關，其中義大利不只感染人數超越中國，連死亡人數也居全球之冠，為目前唯一死亡破萬的國家。

綜合外媒報導，義大利當局表示，該國境內 29 日新增 756 起新冠肺炎死亡病例，使得義大利的累計死亡人數來到 10779 例，確診人數也從 92472 例增至 97689 例。

有在義大利北部服務的神職人員表示，自己從事神職已超過 40 年，也處理過許多喪葬事宜，但從未看過像此波新冠肺炎疫情慘烈的狀況，絕大多數的死者在未有親友陪伴的狀況下孤獨死去，遺體連同棺木只能先停留在殯儀館或教堂，等待軍方卡車來載他們赴最後一程。

根據約翰霍普金斯大學數據統計，雖然目前新冠肺炎確診人數最多是美國，但義大利的 10779 人死亡，幾乎是美國的 5 倍之多。歐洲第 2 慘的則是西班牙，截至發稿時間為止，已有 80031 人確診、 6802 人因此病亡。

不過，從數據分析看來，義大利連續 2 天，新增及死亡病例都有下降趨勢。義大利副衛生部長皮耶爾保羅·西萊里 ( Pierpaolo Sileri )受訪時告訴《 BBC 》，雖然因大量採驗導致義大利的確診人數持續上升，但當局實施的封城策略似乎已開始見效，認為義大利已來到疫情的高峰，也許再過 7-10 天就能看到顯著的下降。

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