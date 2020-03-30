2019新型冠狀病毒COVID-19全球肆虐，美國確診人數也竄升到全球第一，雖然祭出2.2兆美元的經濟紓困法案，但美股上周五仍大跌重挫，中斷之前的連三漲。而今（30）日亞股也跟著跌，日韓股市分別跌3.9%與2.4%，陸股跌1%、港股跌2%。台北股市早盤一度大跌超過270點，來到9415點，指標股台積電、大立光跌逾2%。

市場憂心疫情情勢險峻，造成全球經濟衝擊。其中，道瓊工業指數暴跌915.39點，或4.1%，成為21,636.78點；標普500指數跌3.4%來到2,541.47點；那斯達克綜合指數跌3.8%，收7,502.38點。面對美股重挫，今日稍早財政部長蘇建榮表示，國安基金已獲授權，將隨時進場。

另外，中央流行疫情指揮中心昨晚指出新增一名確診並死亡案例，為國內第3起死亡病例。而台北股市今日開盤跌127.70點，加權股價指數以9571.22點開出，隨後跌幅擴大超過270點，下殺來到9415點，跌幅逾2.5%。指標股台積電跌2.5%，來到265元。鴻海跌0.8%，來到69.5元。大立光跌3%來到3740元。

展望後市，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，現況因物流並未中斷，且中國大陸積極復工，歐美品牌反而是加速整備庫存，預期電子業短期不會太差的營收有利類股表現。不過，考量終端需求必受疫情影響，若無法快速回復常軌，預期6到7月可能出現較大幅度的去庫存動作，投資人需要留意。

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