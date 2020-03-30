德國 2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情逐漸升溫，截至今日（ 30 ）境內累計 62,435 例，其中 541 例死亡，是歐洲確診人數較多，但死亡率相對較低的地區。然而疫情仍然嚴重衝擊當地經濟，當地時間週六（ 28 ）黑森邦（ Hesse ）的財政部長，被發現於鐵路旁自殺，

據英國《每日郵報》， 54 歲的謝弗（ Thomas Schaefer ）於黑森邦擔任 10 年了財政部長。週六，他發現成陳屍於法蘭克福附近的霍海姆（ Hochheim ）鐵軌旁。當局初步判定為自殺。

黑森邦總理布菲耶（ Volker Bouffier ）表示謝弗曾透露對疫情危機「非常絕望」，謝弗曾說「不知道有沒有辦法達到人們期望，特別是民眾對經濟上援助的期盼」。邦總理布菲耶認為，這些擔憂淹沒了謝弗，很明顯他無法承擔這些壓力，並離開了大家。

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