知名遊戲實況主「亞洲統神」張嘉航，2014年底與老婆003共同經營YouTube頻道「張家夫妻滑起來」，目前擁有31.3萬訂閱，近日有鄉民在PTT發問「統神老婆003怎麼胖那麼多？」沒想到，不僅釣出本尊親自回應，003當年52公斤的自拍照也意外曝光，網友一看驚為天人：「根本舒淇！」

原PO在PTT八卦版發文問，「統神老婆003變成OO3，才幾年的時間而已，統神是因為拍片只能拍吃的才有人看，所以算是職業傷害，003最近才加入，怎麼突然變胖那麼多？」並貼出003的前後對比照，網友看了感嘆：「老了代謝變差」、「很正常吧！統神一天到晚要準備吃的給她」、「都當媽了…要強求啥」！

孰料，003事後在IG發文，透露看到該篇PTT文章，同時放上一張個人照說，「這邊提供我大概52公斤時的自拍，其實也沒特別出色，只是沒那麼老沒那麼肥有化妝而已，我就不是靠臉吃飯的～嗚嗚」，抱怨不知道為何自己醒著的每一秒都在發胖，還自嘲：「胖的時候被叫肥婆，瘦了也是被叫老女人，有差嗎？」

許多網友看了003的舊照後，傻眼驚呼：「以前是校花我信了…」、「震撼！！！剛用大螢幕一打開就這張XD」、「X！又正又能幹，統神上輩子是燒多少香」、「張嘉航真的太X媽扯！娶到這麼正還賢慧的妻子」、「機械系系花」、「難怪先上車後補票」、「太正了吧，真的校花」、「好羨慕統神啊」！（編輯：楊穎軒）