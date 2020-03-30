2019新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，戴口罩做好防疫措施，許多人因為工作關係必須戴一整天的口罩，常覺得頭昏腦脹不舒服，弘光科技大學化妝品應用系副教授施珮緹使用精油，教導民眾調製頭皮舒壓、舒緩的清新精油，不僅能舒緩不適，呼吸也可以更舒暢。

施珮緹表示，最近常聽身邊的醫護朋友反應，因為工作必須長時間戴口罩，有時候連抽空摘下口罩喘息的時間也沒有，一整天下來感覺悶熱不舒服，因此，她分享自己多年來使用的精油配方，教他們調製頭皮舒壓、舒緩的精油，能減緩頭漲的不適感，同時保護上下呼吸道。

「配方很重要，必須使用水性不油膩的原料。」施珮緹強調，長期戴口罩遮住臉部，若使用油性成分的基劑恐會更悶熱，因此，選用水性的頭皮養護水，裡面含有微量的迷迭香、茶樹、尤加利、天竺葵精油，調配時取用10C.C，另外再加入5滴的歐薄荷、檸檬精油，2滴的迷迭香、尤加利精油。

施珮緹說，精油調配後裝入滾珠瓶充分均勻搖晃，放在口袋內隨時可以使用，塗在耳朵上頭皮的兩側後，可以稍微用指腹按摩，可以聞到清新的檸檬香味，這款精油有清涼、舒緩、撫慰的作用，因此，可以舒緩長時間戴口罩下的不適感，友人使用後紛紛稱讚：「真的舒適多了，又能有精神繼續防疫工作。」

另外，施珮緹提醒，長期戴口罩因為悶熱、摩擦，有可能會造成皮膚問題，建議盡量不要化妝，更忌諱上濃妝、使用滋潤度偏高的化妝品，因為濃妝阻礙皮膚透氣，滋潤度高這類的化妝品油脂含量偏高，臉上戴口罩不通風之下，易阻塞毛孔引起發炎，建議在眼部做重點化妝就好。

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