世界衛生組織(WHO)昨(29)日發表聲明表示，對於台灣是否能夠加入世衛的議題，將由會員國決定；對此，總統蔡英文今(30)日在參觀不織布大廠敏成之後受訪回應，對全世界來講，有了台灣的參與，整個世界的醫療跟衛生體系會做得更好。

蔡英文上午前往桃園敏成公司視察，會後媒體問到有世衛官員在接受香港電台訪問時，被問到世衛是否會接納台灣，不但支支吾吾未做正面回應，後來居然還發生視訊連線斷線的狀況。昨天世衛才發表聲明表示「台灣要加入世衛，是由會員國決定」。

蔡英文針對世衛的說法回應表示，台灣的態度一向都很明確，我們是有能力，也有很強的意願，願意跟各國共同維持我們的健康，我們所具備有用的經驗也願意來分享。

蔡英文表示，希望各國政府在經過這一次的疫情之後，更能理解跟了解台灣的能量，能夠理解台灣可以貢獻的地方，真正地來思考讓台灣可以加入世界的防疫體系，不但對台灣民眾的健康可以有更好的保障，對全世界來講，有了台灣的參與，整個世界的醫療跟衛生體系會做得更好。

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