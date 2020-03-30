2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發，政府先前推行「口罩實名制 2.0 」，開放民眾透過網路預購， 26 日更開始讓第一波預購的消費者至超商領貨。不過，就有女網友指出，自己取貨後一打開卻驚見慘況，讓她無奈感嘆「我真是籤王」。

29 日有一名女網友於《 Dcard 》上發文，表示自己去超商想領先前預購的口罩，但當下只檢查數量是否正確，並無檢查貨況，就立馬離開了。然而，原 PO 指出自己要拿出口罩來戴時，竟發現三個裡面就有兩個不能用，更貼出照片證明，只見畫面中，其中兩個口罩僅一邊有繩子。這樣的狀況，也讓她無奈感嘆「我真是籤王吶」。

貼文一曝光後，就引來不少網友討論，許多人一看也驚訝直呼，「妳的運氣超好的…」、「員工累了」、「看到這篇，今晚下班要馬上去檢查口罩了」、「看很久才發現哪裡有問題」。不過，也有人提供原 PO 解決方法，表示「可以用布口罩，把瑕疵的放進去」、「加工一下就可以用了！別放棄它們」、「用橡皮筋跟訂書機，加工一下」、「你把用完的口罩帶子剪下來，用釘書針釘上去就可以了」。

另外，部分網友也建議原 PO 嘗試聯絡業者，也提醒民眾領到口罩後，當下一定要檢查，「最好是在櫃檯檢查完，多數店員都會提醒」、「可以聯絡領取口罩的門市看看」、「我都跟客人說幫我確認一下口罩的數量喔～沒問題在離開」。

原 PO 也在看完網友們給的意見後，於留言區更新近況，表示「感謝各位提供加工方法！今早有把一個口罩做修復了，應該還能用不過下次真的會好好在櫃檯打開來檢查才是」。（編輯：陳雅雲）

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