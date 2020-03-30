2019新型冠狀病毒（COVID-19）爆發後席捲全球，各國展開防疫大作戰，讓不少產業受到衝擊，娛樂圈也不例外。台灣外景長青節目《綜藝大集合》因疫情影響，2020年首次改為棚內錄影，主持人胡瓜表示將全力配合政府防疫。黃子佼和卜學亮的《超級同學會》則是無畏疫情，增加全新外景單元。

黃子佼和卜學亮的《超級同學會》日前新增全新外景單元「一鏡到底不NG」，先後前往大溪、鶯歌老街等地拍攝。面對疫情全球爆發，黃子佼向《NOWnews今日新聞》記者表示，到外戶呼吸新鮮空氣是好的，而藝人玩遊戲時，原本是設計2人共喝一碗豆花，為了防疫改為一人一碗，畢竟防疫措施還是要注意。

胡瓜主持的《綜藝大集合》15年來全台灣跑透透，總是有大批民眾聚集，所以日前宣布首度移師棚內錄影，避免外景活動成為防疫破口。胡瓜表示會全力配合政府防疫，除了勤洗手，攝影棚也都會消毒。胡瓜坦言什麼時候重回外景拍攝還不一定，「因為不要給政府添麻煩，等到疫情穩定後再討論。」

製作人詹仁雄砸1.3億籌備的選秀節目《菱格世代DD52》預計6月開播，找來楊丞琳、潘瑋柏擔任首席導師，飛行導師則有ØZI、蕭敬騰、林宥嘉、炎亞綸、熱狗、瘦子、茄子蛋、9m88、J.Sheon、吳卓源、陳立農、侯佩岑、納豆、歐漢聲，卡司相當華麗。但《菱格世代DD52》製作單位向記者表示，節目未受疫情影響，目前仍照常錄影。