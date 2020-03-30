戲劇《小春與豬排》由黃駿傑執導，邀來金獎演員劉冠廷、喜翔搭配童星何潔柔，老中青三代跨世代交流。故事描述劉冠廷飾演的工人「阿天」因職災在家，調皮的女兒小春竟從養神豬的阿公（喜翔飾）偷來一隻小豬飼養；為家計所苦的阿天偶然發現小豬有報明牌能力，決定藉此「神豬」發財。

飾演職災工人的劉冠廷十分辛苦，開場戲就要吊鋼絲上陣拍墜落戲，且劇裡近九成時間左腳裹一大包、柱枴杖；腳被包著會磨、會悶，他說「不舒服的感覺會隨著時間遞增，到了一定程度，那個不舒服的感覺會暴增」。導演黃駿傑也讚劉冠廷的敬業，並表示「他不會來跟劇組反映什麼，反而是把那樣不舒服感覺轉換到劇中，呈現單親爸爸的焦躁感」。劉冠廷戲稱拍攝期每天最期待的事「就是收工把它脫掉，那一瞬間整個人會變得很輕鬆」，還搞笑說「我會聞一下確認沒有太臭，才還給工作人員」。

劇中多場親情戲碼動人，為詮釋好爸爸，劉冠廷開拍前還特地到飾演女兒的何潔柔就讀小學等著牽她一起放學。他表示，為了要進入到角色的生活，導演安排這樣的演員功課，也說「慢慢地把感覺帶進來，多跟她聊天變熟，有時也會在旁邊觀察她們一家人的互動」。

現實生活中，劉冠廷與孫可芳交往超過10年，被問到有設定好目標要成為爸爸了？劉冠廷坦言「會有期待，但人生的那時間點還沒到」，也認為爸爸嚴格的形象有影響到自己，還分享說有次跟父親與爺爺一同到醫院，爸爸看一旁的人輪椅推不動，立刻趨前去幫忙推，那刻讓劉冠廷覺得「爸爸好帥喔！」