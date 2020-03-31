2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情在中國境內逐漸趨緩，官方數據顯示，多省份已經近 1 個月沒有新增確診病例，中國國家衛健委發言人表示「本土疫情傳播已基本阻斷」，需繼續防範本土零星感染以及境外移入的風險。

但河南省 3 月 29 日新增的 1 起個案，引起中國大陸網友的擔憂。據河南衛健委，確診的 59 歲女子，為漯河市圖書館清潔工，24 日晚晚間出現病徵，28 日確診。追蹤調查發現，患者曾於 21 日搭乘客運和在郟縣人民醫院任職的張姓同學，一同掃墓。

而張姓醫生 13 日晚間與劉姓、周姓同事曾共同用餐。河南衛健委表示，劉姓醫生有「武漢出行史」返回郟縣後已完成 14 天隔離。後 25 日郟縣人民醫院對「參與疫情防控的一線醫務人員」進行健康體檢，其中張姓醫生、周姓醫生為「無症狀感染者」，劉姓醫生為「單陽性、無症狀」。當局表示目前已經掌握密切接觸者。

《香港 01 》指出，河南省的用字非常小心，公告內使用「單陽性、無症狀」也沒有明確公布傳染鏈。根據中國衛健委的《防控方案》指引，無症狀病例不計入確診，也不需公布。加上河南省內平頂山市最早公布的內容和衛健委有差異，引起中國網友擔憂，希望當局能夠闢謠，不要等到病例治癒再出面澄清。