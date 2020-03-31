每年的4月1日，影視歌三棲風靡全球的一代巨星張國榮粉絲，都會用各種不同的方式紀念他，還會有大批粉絲聚集於他過世的地點－中環文華東方酒店舉行悼念活動。今年適逢「哥哥」張國榮逝世17周年，在熱情熱情粉絲敲碗之下，片商特別選在4月1日哥哥逝世的日子，在全台威秀影城重新上映《霸王別姬》，讓粉絲能在大銀幕上，再度重溫哥哥的精彩演技。

《霸王別姬》由陳凱歌執導，集結金獎影帝后張國榮、鞏俐、張豐毅、葛優同台飆戲，當年上映不論票房和口碑都獲得盛讚，不僅贏得華語影史迄今唯一一座金棕櫚大獎，還獲得奧斯卡最佳外語電影提名，奪下金球獎最佳外語片、英國演藝學院電影獎最佳外語片…等大獎殊榮，更被《時代雜誌》評選為「全球百大不朽電影」、英國權威媒體BBC評選「百大經典外語片」。

張國榮更成為首位主演電影，而獲得奧斯卡金像獎最佳外語片提名的香港演員，他所飾演的主角「程蝶衣」更是驚豔全球，連當時去探班的法國傳奇影后伊莎貝雨蓓都忍不住讚嘆：「太棒的演員，太棒的電影！」如今《霸王別姬》將在張國榮離世17周年紀念日全台特別放映，讓影迷粉絲為之轟動。

《霸王別姬》由李碧華小說改編，故事敘述程蝶衣（張國榮飾）自幼被賣到京戲班學唱青衣，與師兄段小樓（張豐毅飾）合演《霸王別姬》而成為名角，卻也假戲真做，身陷真假曖昧的假鳳虛凰情感之中；歷經戰亂、文革變動，一生糾結的程蝶衣，遭遇感情與人生的雙重背叛，當他十一年後再演《霸王別姬》，不願夢醒的程蝶衣，只願留在夢中，像虞姬永遠倒在血染的愛情裡，從一而終。