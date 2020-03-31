2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）（簡稱新冠肺炎）疫情持續蔓延，全球確診人數幾乎每天都以數萬起跳，美國、義大利、西班牙的感染人數更是超越病毒爆發地中國，並且上述 3 國加上法國的死亡人數也已比中國多。

根據美國約翰霍普金斯大數據統計，截至台灣時間 4 月 1 日上午 7 點，全球已有 855007 人感染新冠肺炎、 42032 人因此死亡。繼義大利和西班牙之後，美國與法國也成為死亡人數超越中國的國家。法國公共衛生署署長薩洛曼（ Jerome Salomon ） 31 日表示，法國在過去 24 小時內暴增 7578 例確診、 499 人因此死亡，目前已累計 52827 人感染、死亡 3532 人。

薩洛曼並表示，這種情況在法國醫學史上前所未見，相信還會有更多病例出現，也不排除仍有許多尚未被確診的病例，這些不定因子都將繼續考驗法國的公衛及醫療體系。

西班牙方面， 3 月 31 日單天則又有 849 人死於新冠肺炎，死亡人數從 30 日的 7340 人增加到 8189 人，且還在持續增加中，同時也新增了至少 9222 位病患。

截止發稿時間為止，全球前 10 名新冠肺炎疫情嚴重的國家，依確診人數多寡排序如下：

美國 186265 例，其中 3810 人死亡

義大利 105792 例，其中 12428 人死亡

西班牙 95923 例，其中 8464人 死亡

中國 82278 例，其中 3309 人死亡

德國 71690 例，其中 774 人死亡

法國 52827 例，其中 3532 人死亡

伊朗 44605 例，其中 2898 人死亡

英國 25479 例，其中 1793 人死亡

瑞士 16605 例，其中 433 人死亡

土耳其 13531例，其中 214 人死亡

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