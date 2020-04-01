張國榮（哥哥）17年前的今（1）天離開人世，當年爆發SARS疫情，今全球又陷入新冠肺炎危機，哥哥的生前摯愛唐鶴德（唐唐）深夜約1點半在IG發文，「我知道你在另一個國度裡時刻都想念著我們，特別在這嚴峻的時候會更加給我們鼓勵、打氣。」

今年60歲的唐鶴德，在哥哥離世後至今沒再結交新伴侶，每年逢重要節日他都會發文追悼哥哥，今是張國榮逝世17週年，唐鶴德不忘用文字遙祭另一半，「17年前你離開了我們，但我知道你在另一個國度裡時刻都想念著我們，特別在這嚴峻的時候會更加給我們鼓勵、打氣，希望大家一起加油、努力，共同渡過這一次的疫情。」當中〈共同渡過〉正是張國榮的經典歌曲之一。

唐鶴德同時曝光一張與哥哥的珍貴合影，照片中，他搭著哥哥的肩，兩人共撐一把傘，哥哥的頭則微微靠向愛人，臉上掛著幸福笑容，網友看完PO文後寫下，「唐先生保重，此愛綿綿無絕期」、「風繼續吹，我們繼續追」、「一起加油，共同渡過」！（編輯：楊穎軒）

※【 NOWnews 今日新聞 】 提醒您：

自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：0800-788-995(0800-請幫幫-救救我)

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。