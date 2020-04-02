左營「明德新村」早期因住民以海軍高級將領家眷為主，又有「將軍村」之美名，獨棟院舍的日式建築，寬闊庭院，可謂眷村𥚃的豪宅。高雄市立歷史博物館將這具備時代意義的宅邸，結合現代化創意、趣味空間陳列及互動設計，要讓年輕族群更認識眷村「宅」歷史。

明德新村「再見捌捌陸─臺灣眷村文化園區」，擴增推出全新互動展覽空間「將軍好宅」，文化局局長林思伶表示，12年前在搬一戶、拆一戶的情況下，透過跨越黨派民意代表與協會的共同努力，將眷村保存下來。今日「將軍好宅」把過去眷村的歷史用年輕人的方式保留，傳承眷村文化。

高史博館長王御風說明，為了有別於臺灣眷村文化園區講述的大歷史，「將軍好宅」透過活潑的展示手法，讓年輕族群認識眷村宅歷史。開幕當天特別由民歌歌手王瑞瑜帶來《外婆的澎湖灣》、《木棉道》等膾炙人口的組曲， 帶大家重新回味那個年代的記憶。

「將軍好宅」分為童年樂活、眷戀海上英雄、香味‧記憶、屬於青春的熱血、眷村好日常、巧手繡回憶等六大區。融合懷舊復古與時下開箱潮流，展示一家四口每位成員的生活用品、家庭休閒娛樂，不少50、60年代的老物件都陳設其中，頗為驚喜。

除了讓民眾透過線索卡解謎、文青風格的開箱美拍，從體驗遊戲中感受或重回早期眷村生活氛圍外，另販賣全台獨家陸海空三軍冰淇淋，讓民眾能留下香味的記憶。