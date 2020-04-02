台劇這幾年大爆發，從《通靈少女》躍上國際平台後，去年又有《我們與惡的距離》因為劇情寫實造成超高討論度，在金鐘獎上風光奪下6座獎項。這一年除了《與惡》外，還有其他優質台劇值得被注意，《NOWnews今日新聞》推薦您這三部，勇於跳脫偶像劇框架，不得不看的台劇！

《俗女養成記》

《俗女養成記》改編自作家江鵝的同名散文，是嚴藝文首部執導作品，由金馬影后謝盈萱主演，描述六年級台灣女人的成長史，寫實刻劃出輕熟女的困境。而飾演奶奶的楊麗音還有媽媽于子育，婆媳之間真實相處趣事，也引起網友共鳴，硬底子演員精湛演技讓觀眾成功入戲。此外，該劇卡司還集結藍葦華、溫昇豪和陳竹昇全都是金獎演員，《俗女》去年8月上檔，全劇共10集，讓不少網友紛紛提到，真的很值得一看！

《那一天》

有別於台灣傳統偶像劇！《那一天》為BL劇，跟《圈套》同系列。儘管只在網路上播出，但勇敢追求校園初戀的甜虐情事，喚起不少人心中的青春純愛，故事講述校園霸王因為一位女孩遇上高冷學霸，兩人不打不相識而墜入愛河；再加上另一對熱血高中青年一見鍾情帥大叔。而《那一天》也成功捧紅主演的宋偉恩、黃雋智，其中亮點還有蔡岳勳導演的女兒蔡牧霏，演出宋偉恩的妹妹，年僅14歲的她，連宋偉恩跟她對戲後忍不住稱讚，「她自然的表演讓我在當下常常很受感動」。

《想見你》

最近《想見你》造成的超高討論度，即使您沒有看過，恐怕也聽過，而它帶動的潮流，連海巡署也製作kuso梗圖，可見《想見你》魅力不容小覷。這部戲屬於懸疑科幻愛情劇，從一開始女主角死掉尋找兇手，加上穿越時空、人物身份的變換，讓觀眾相當燒腦，每周新的集數播出後，總是能讓網友不斷討論。新生代男星許光漢更是靠著這部劇爆紅，IG瞬間多出40萬人追蹤，而柯佳嬿當時就曾預言「李子維的角色會風靡萬千少女」，隨著燒腦懸疑劇情，所有故事發生的緣由，真的都要看到最後一集才明白。