行政院院長蘇貞昌今（2）日率領部會首長出席行政院會後記者會。過去從未見蘇貞昌親率官員說明紓困預算，為何這次會出席？蘇貞昌表示，中央流行疫情指揮中心有個陳時中，天天召開記者會接受提問、讓資訊公開透明，未來行政院也會如法炮製，打造「政院陳時中」讓大家針對紓困方案提問；但眾多部會首長中為何獨獨不見徐國勇？院方的回答引人遐想。

蘇貞昌今天親自出席行政院會後的記者會，率領部會首長針對「紓困2.0」加碼方案做出說明。為什麼會親自主持記者會？蘇貞昌表示，中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中，天天召開記者會，針對最新的防疫進度、政策、措施，以及確診案例做相關的說明，接受提問，讓資訊公開透明，也因此獲得民眾的信任；未來針對紓困方案，行政院也會如法炮製，打造一位「政院陳時中」——政務委員龔明鑫，來接受大家的提問。

今天除了蘇貞昌，陳其邁副院長、行政院秘書長李孟諺、經濟部長沈榮津、財政部長蘇建榮、金管會主委顧立雄、中行總裁楊金龍、主計處主計長朱澤民、衛福部長陳時中、交通部長林佳龍、勞動部長許銘春、農委會主委陳吉仲、文化部長鄭麗君等人，只要跟紓困方案有關的部會首長通通出席，卻唯獨不見內政部部長徐國勇，讓人不禁聯想與日前徐國勇函送警政署長陳家欽，最後引發蘇貞昌不滿，從部長鬥署長，演變為院長鬥部長的事件。

內政部明明也編列了4.52億預算，為何不見徐國勇出席？面對媒體追問，蘇貞昌一度語塞，把問題拋給「政院陳時中」龔明鑫回答。龔明鑫表示，內政部主要的工作是配合衛福部來執行，「所以我們有請衛福部長出席，所以就沒有請，因為他（徐國勇）是配合的。」