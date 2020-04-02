由於2019 新型冠狀病毒（COVID-19）疫情關係，NBA全面停賽中，平常就熱愛打高球的勇士當家射手「萌神」Stephen Curry今晚將進行高球賽直播，和國王隊Kent Bazemore進行線上較量。

新冠肺炎疫情在美延燒，目前美國已成重災區，政府呼籲民眾待在家，沒有球賽的日子各球星開始打NBA 2K遊戲，和球迷一起解悶，今天Bazemore在推特上預告，今晚將和Curry在線上PK高球，請大家敬請期待。

ITS GOING DOWN TONIGHT!! KB vs SC @stephencurry30 on the big screen! We will be having a golf match on our @fullswingsimulators at 8pm PST/11pm EST! Tune in on IG LIVE for the match of the century! Drop some suggestions below for courses to play! I’m fired up! @UAbasketball pic.twitter.com/yMd1zDXEPL — Baze (@24Bazemore) April 1, 2020

Curry愛打高球出了名，日前才PO出一段美技，他在家門口放了一個空杯，打算用高球桿把球擊進翁杯中，結果這球打到大門後反彈進杯子，超強美技也讓他興奮地振臂歡呼，短短8秒影片也吸引破165萬人次觀看。

近期無法到外訓練的Curry也透露老婆Ayesha送了一組籃球架給他，花了5個多小時才在自家車道上組裝好，在家也要保持體能和手感，「下一步我準備把三分線給劃出來，然後開始練球，這是我這個禮拜的計劃。」