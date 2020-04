由於2019 新型冠狀病毒(COVID-19)疫情關係,NBA全面停賽中,平常就熱愛打高球的勇士當家射手「萌神」Stephen Curry今晚將進行高球賽直播,和國王隊Kent Bazemore進行線上較量。

新冠肺炎疫情在美延燒,目前美國已成重災區,政府呼籲民眾待在家,沒有球賽的日子各球星開始打NBA 2K遊戲,和球迷一起解悶,今天Bazemore在推特上預告,今晚將和Curry在線上PK高球,請大家敬請期待。

ITS GOING DOWN TONIGHT!! KB vs SC @stephencurry30 on the big screen! We will be having a golf match on our @fullswingsimulators at 8pm PST/11pm EST! Tune in on IG LIVE for the match of the century! Drop some suggestions below for courses to play! I’m fired up! @UAbasketball pic.twitter.com/yMd1zDXEPL

— Baze (@24Bazemore) April 1, 2020