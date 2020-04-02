（中央社記者張謙香港2日電）官方香港電台近日因為旗下記者向世界衛生組織（WHO）提問台灣加入問題，遭港府批評違反「一個中國」問題。這是港台時隔21年後再次捲入「一中」風波。

1999年，港台首次捲入「一中」風波。當年香港主權才轉移2年，港台節目「香港家書」破天荒邀請台灣駐港代表、中華旅行社總經理鄭安國以家書形式發表意見。當時，鄭安國在家書中解釋前總統李登輝的「兩國論」。

鄭安國的家書於7月17日播出後，鄭安國和港台都遭到親中陣營強烈批評，聲稱此舉形同「鼓吹分裂國家」。

已故中國全國政協常委徐四民曾就此事指港台是「刻意與特區政府作對」，而時任行政長官董建華也表示，港台不應再邀請鄭安國上節目。

同年12月初，鄭安國離港返台，外界相信他是因為「兩國論」被逼走的。

在鄭安國離港前，港府在同年10月宣布，時任港台最高首長、廣播處長張敏儀將外派日本，升任香港駐東京經貿首席代表。

但外界普遍認為，張敏儀的調動與「兩國論」風波有關。

到最近，港台又再捲入「一中」爭議。起因是其英文節目「脈搏」（The Pulse）記者日前透過視訊訪問世衛高級顧問艾沃德（Bruce Aylward）時，詢問世衛會否重新考慮接納台灣，艾沃德一度裝作沒聽見，記者其後重覆詢問，但艾沃德要求跳過問題直接到下一題。

當記者再問同一問題時，視訊懷疑被艾沃德中斷。

此事近來引起爭議，親北京陣營人士抨擊港台作為官方機構，詢問這樣的問題有違中國國家利益及觸犯「一中」原則。

香港商務及經濟發展局發言人今天首度作出官方回應，明確指當集節目當中的表達有違「一個中國」原則，以及作為公共廣播機構所明訂的目的和使命。

發言人說，世衛成員國均以主權國家為單位，作為政府部門和公共廣播機構，港台必須對此有「正確的認識」，不能偏差；廣播處長作為港台的總編輯，必須對此負責。

而香港電台發言人隨後也回應，當天播出的脈搏節目，主題是探討世界各地新冠（武漢）肺炎疫情，以歐洲、美洲疫情最嚴重的城市為切入點，如紐約、倫敦及義大利北部的倫巴底大區。旨在分析各地疫情的應對及受影響的民眾感受，有各地政府的說法，也有世衛的回應。

發言人指出，當提及台灣時，節目以地方（place）來形容，本身並沒有任何立場。而香港電台審視全集內容後，認為當集節目並無違反「一國兩制」原則，也沒有違反「香港電台約章」。

上述是港府及港台對這起爭議的最新正式回應，各持立場。在這種情況下，未知現任廣播處長梁家榮是否像當年的張敏儀一樣被調職或下台。（編輯：邱國強）1090402