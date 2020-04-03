每年中秋節前後是文旦柚的產期，果肉細膩香氣十足是國人最愛；而柚花花季則在每年 3、4月，米白色淡雅柚花清香不嗆鼻，又帶著玉蘭花的清新，非常特別，基隆市政府邀請民眾隨著柚花盛開期間，前往瑪陵體驗柚花香並認養柚子樹，提前預約屬於自己的中秋柚子。

基隆市政府產業發展處指出，柚樹認養不但使民眾能夠親身體驗農耕的樂趣，更可以減少文旦柚滯銷的情形，充分利用農業資源，並可增加農友利潤，可說是一舉兩得。

今年提供認養的柚子樹為樹齡15年以上的老柚，每株結果量平均約在100到200顆之間，為確保認養人之權益，認養後並提供至少60顆的收成保障﹔柚樹認養分為兩種價格，包含A級2000-2500元（30年以上）200株名額及B級1500元（15年以上）10株名額，認養每株柚樹，皆可兌換由市府補助的300元的農產消費抵用券，可以直接於農場進行消費折抵。瑪陵地區共有5家農場提供認養服務，各農場皆提供相關農事體驗、DIY及採果等體驗，歡迎民眾在認養之餘，還可以到農場體驗消費。

產業發展處說明，認養之後，由民眾與果農簽訂契約書（保證書），而後進行選樹及掛牌。認養期間，如果民眾無暇照顧，果農亦會細心照顧，等到中秋期間柚子結果，就會通知認養人前往採收，如果就算收成季節無法自行前往採收，也可委託果農代採，並支付運費後由果農宅配到指定地點﹔柚子生長過程中，認養人隨時都可以前往自己照料、澆水、施肥、查看生長情形，親自參與柚樹的成長，從中體會農耕的樂趣及農民的辛勞，等到採收時，豐收的心情會特別不同。

認養申請時間由4月1日起至今年6月30日為止，詳情請洽BeClass限上報名系統或基隆市政府網站。