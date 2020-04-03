演藝圈不乏擁有高顏值、惹火身材的女明星，但哪一位才符合你心目中「完美女神」的標準？《NOWnews今日新聞》就「對性感的定義」、「臉蛋還是身材重要」、「罩杯尺寸」對網友進行為期7天的民調，票選出誰是「天使臉蛋、魔鬼身材」的最佳代言人。

在「對性感的定義」調查中，具備「惹火身材、誘人曲線」被多數網友認為是稱作「性感」的首要條件，其次是「嫵媚的眼神」和本身散發的「自信心」；而「臉蛋重要還是身材重要」，近70％的人選擇兩者必須兼具，其次為臉蛋，最後才是身材；上圍尺寸則是「按身材比例的cup」摘冠、D罩杯居次、C罩杯第三。

至於誰被網友公認是「天使臉蛋、魔鬼身材」的最佳代言人？冠軍為有「新疆尤物」美譽、曾被日本人盛讚是「中國頂級美女」的大陸女星迪麗熱巴，今年27歲的熱巴有維吾爾族血統，精緻鵝蛋臉、深邃五官及魅惑眼眸，讓她一出道就驚豔大陸娛樂圈，後來憑《三生三世十里桃花》、《烈火如歌》等劇走紅兩岸三地。

亞軍是有「性感小野馬」封號的韓星泫雅，泫雅不管是服裝、妝容、音樂或舞蹈多走狂野路線，前陣子美國精品大牌Calvin Klein（CK）相中她的高人氣，邀泫雅擔任全球內衣大使，曝光的形象照中，泫雅身穿一套亮橘色三點式內衣，大展35C、23、34火辣身材，網友看了直呼羨慕女神的男朋友、南韓歌手金曉鐘。

拿下季軍的是近來爆紅、被封為「無害女友」的台灣小模林莎（Lisa），林莎雖然還是演藝圈新人，但天生有張蘿莉臉和32D美胸的她，早在入行前就是外拍及showgirl界小有名氣的模特兒，曾發行大尺度寫真、嗓音又甜美的林莎，不諱言想成為「G奶女神」熊熊的接班人，先前林莎在節目秀出一張上半身一絲不掛的「浴照」，「胸猛」身材讓庹宗康、大飛等人驚呼連連，直問：「這（尺度）可以嗎！？」話題十足。（編輯：楊穎軒）

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