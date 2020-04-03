有女保全案336因為沒有出國史卻染疫，造成社區與國民恐慌，而指揮中心今（3）日再公布新增9例，其中2例本土中，就有一名是被女保全傳染的。指揮中心陳時中表示，該案為347，不是該社區住戶，而是住在附近與女保全認識的40多歲女性，因為雙方參與團購，曾都沒戴口罩講話20分鐘因而染疫。

指揮中心表示，案347為昨(2)日公布之案336的接觸者，無出國史。陳時中說案347，不是該社區的居民，是住在附近的民眾為一般上班族，因為與女保全認識參與團購，而跟女保全有接觸，雙方交談20分鐘，且都沒有戴口罩，案347在畏寒與發燒之下，兩度自行就醫後確診。

陳時中坦言，這個案例社區範圍要拉的很大，因此正積極疫調，希望擴大採檢的可能性、釐清感染源，疫情不要擴大。而指揮中心發言人莊人祥表示，目前女保全案336與案247相關匡列了142位接觸者，其中6位他們的親友正陸續檢驗等待一採結果，並持續疫調追蹤。

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