中央流行疫情指揮中心昨（2）日公布新增案例中，又有一名捷奧旅行團團員中鏢，由於他當天回國就有症狀，但拖到30日才就醫採檢，2日確診。外界認為有隱匿病情之嫌，但指揮中心今（3）日緩頰表示，該案338為60多歲男性，因為之前長期都有咳嗽，在沒有特別不舒服情況下才沒有及早就醫，但也呼籲全民「千萬不要自己判斷病況」！

案338在3月14日返國後進行居家隔離，其實回國當日就發病，出現腹瀉、咳嗽等症狀，一直到30日才就醫採檢，2日確診。中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳之前表示，案338一開始只有輕微症狀，30日就診時照了X光發現有肺炎現象，目前症狀算輕症。

不過，外界認為案338拖了16天才確診，是否有涉嫌隱匿病情之嫌，最重恐開罰一百萬元。為此，指揮中心表示，這是認知上的問題，因為案338長期有咳嗽，再加上他自認沒有特別嚴重的情況下，才導致這樣的結果，其實很難苛求民眾要針對每個病況都反應。

指揮官陳時中進一步表示，即使做了疫調還是有可能因為民眾忽略而錯過，因此還是希望民眾有任何異狀都要反應，「大家千萬不要自己判斷」，有疑問應該要讓專業判斷，如此一來誤差會最小。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。