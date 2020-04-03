2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）全球延燒，各國口罩數量供不應求；總統蔡英文日前霸氣宣布將捐出 1000 萬片口罩援助其他國家，引發民眾看法兩極。對此，《不要鬧工作室》 2 日在 YouTube 頻道「 Stop kiddin studio 」貼出一段影片，一名住在台灣的波蘭正妹對著鏡頭稱讚台灣防疫能力，並感謝台灣伸手援助，直言「這是台灣能在國際上被看見的最好機會！」

影片中，波蘭女孩開頭就說「我想要在此感謝台灣捐贈百萬個臉部防護工具到歐洲，我更高興波蘭也有在這份名單之內，因為我的國家現在真的很需要。」她對著鏡頭表示「台灣竟然有辦法日產 1300 萬個口罩，真是不可思議，畢竟這是一個居住 2400 萬人的小寶島」，她看見台灣在這種情況之下，轉變成全球第二大口罩製造國，真心認為這是台灣能在國際上被看見的最好機會。

她說「數字不會說謊，大家的努力讓情況都在控制之下」，並稱讚台灣的醫療技術，因為自己也親身體驗過，強調「現在該是給世界見證我親眼看過的實力了」。她也提到「我知道有個組織，總是假裝看不見台灣這麼明顯的能力，你可以整天假裝看不到，但台灣沒有因此放棄」，反問「政治可以放一邊，當全球都在失去寶貴的性命時，你覺得什麼比較重要？」

她認為現在是全球化的世界，只要一個國家倒下，大家都會一起倒下，而波蘭人普遍沒有戴口罩的習慣，更沒有相關設備廠房做這些東西，能在這時候獲得台灣的援助，理應變成敲醒波蘭人的一個動作，「人家做了什麼對的事情成功抵抗，我們該學，大家做了什麼錯的方法就要趕快避免」。（編輯：賴詠璿）

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