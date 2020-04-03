第17屆SBL超級籃球聯賽下半季三月份的賽事已全數進行完畢，台灣啤酒憑著齊全的戰力以及穩定的表現，在三月的11場賽事中收下九連勝，創下隊史最長連勝紀錄，暫居龍頭寶座，隊長蔣淯安也力壓眾洋將獲選為三月單月最佳球員。

「小跑車」蔣淯安單月繳出場均12分、2.6籃板、2.5助攻、1.8抄截的成績，不僅能在賽場上穩定表現，適時為球隊貢獻，更扮演安定軍心的重要角色，因而在眾多競爭者中脫穎而出，成為SBL三月單月最佳球員。

對於獲選為三月單月最佳球員，蔣淯安表示，非常感謝教練及隊友，給予他最大的幫助，才能獲得獎項。而蔣淯安也提到，「最終的目標仍是總冠軍獎盃，球季尚未結束，真正的挑戰才正要開始」。

而台啤總教練周俊三也對於蔣淯安的穩定表現給予高度評價，他表示，三月最後一週七天六戰的賽程，考驗著球隊的每位成員，蔣淯安的表現更是球隊成績穩定的保證，能在許多洋將挑戰的賽場上獲得單月最佳球員實屬難得。

第17屆SBL超級籃球聯賽例行賽已進入倒數階段，四月份的賽事將於今日(4/3)繼續點燃戰火，台啤以9勝2負排名第一，璞園及裕隆來勢洶洶、緊追在後，每場比賽的勝負都將牽動排名變化，更多精彩賽事敬請鎖定電視及網路直播。