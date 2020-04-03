（中央社記者繆宗翰台北3日電）官方香港電台因旗下記者向WHO高級顧問提問台灣參與問題，遭港府批評違反「一個中國」原則。陸委會今天表示，香港基本法賦予港人新聞、言論等自由，希望港府依法落實保障。

大陸委員會今天透過文字回應作上述表示，並呼籲港府勿像中共一般，動輒打壓箝制人民新聞、言論等自由，才能獲得民眾的認同。

陸委會強調，中華民國是主權國家，有權利、有能力、有意願與世界各國合作防疫，國際社會更肯定台灣的醫療衛生實力與防疫貢獻。

陸委會指出，台灣參與世界衛生組織是天經地義的事。中共錯誤引述聯合國大會及世衛決議，並與其片面設定的「一中原則」連結，企圖排除台灣參與。這些政治操作明顯違反世衛憲章與國際關係原則 ，更損害台灣及世界各地人民的健康權益。

港台英文節目「脈搏」（The Pulse）記者唐若韞日前在視訊訪談中，提問世界衛生組織（WHO）祕書長高級顧問艾沃德（Bruce Aylward），WHO是否可能重新考慮台灣的會籍問題，艾沃德據指一度裝作沒聽見，記者重覆詢問，但艾沃德要求跳過問下一題；當記者再問同一問題，視訊疑似遭到艾沃德切斷。

香港商務及經濟發展局發言人昨天發布官方回應，明確指當集節目的表述有違「一個中國」原則，以及作為公共廣播機構所明訂的目的和使命，廣播處長作為港台的總編輯，必須對此負責。但香港電台回應，節目既未違反「一國兩制」，也未違反電台本身規範。（編輯：周慧盈）1090403